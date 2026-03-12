Video Dünya İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video

İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video

12.03.2026 | 12:05

İran'ın füzeli misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail genelinde sirenler çaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Doğu Kudüs'te gökyüzünde hava savunma önleyici füzelerinin bıraktığı izlerin görüldüğünü ve gökyüzünden şiddetli patlama sesleri geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını bildirdi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezi, kuzeyi ve işgal altındaki Filistin topraklarında sirenler çaldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın son füze salvosunda "sınırlı" sayıda füze ateşlediğini kaydetti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran’ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs’te sirenler çaldı | Video 01:19
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video 12.03.2026 | 12:05
İran, Bahreyn’de yakıt tanklarını vurdu | Video 04:06
İran, Bahreyn'de yakıt tanklarını vurdu | Video 12.03.2026 | 11:48
Dubai’de sivil bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı | Video 00:25
Dubai’de sivil bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı | Video 12.03.2026 | 09:20
Son dakika... İran uçaklarının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:24
Son dakika... İran uçaklarının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.03.2026 | 07:54
İran’dan İsrail’e 3 dalgalık füze saldırısı | Video 01:31
İran’dan İsrail’e 3 dalgalık füze saldırısı | Video 11.03.2026 | 07:48
ABD, İran’ın mayın gemilerini yönelik saldırıların görüntülerini yayınladı | Video 01:04
ABD, İran’ın mayın gemilerini yönelik saldırıların görüntülerini yayınladı | Video 11.03.2026 | 07:48
İsrail’den Lübnan ve İran’a yeni saldırılar | Video 01:19
İsrail'den Lübnan ve İran’a yeni saldırılar | Video 11.03.2026 | 07:47
İran yine Hürremşehr ile vurdu: 2 ölü! A Haber Tel Aviv’de vurulan bölgeyi görüntüledi | Video 03:41
İran yine "Hürremşehr" ile vurdu: 2 ölü! A Haber Tel Aviv'de vurulan bölgeyi görüntüledi | Video 10.03.2026 | 12:12
ABD, İran’ın füze rampalarını vurdu | Video 00:17
ABD, İran’ın füze rampalarını vurdu | Video 10.03.2026 | 07:28
İran’daki okul ABD yapımı seyir füzesi ile vurulmuş | Video 03:19
İran'daki okul ABD yapımı seyir füzesi ile vurulmuş | Video 09.03.2026 | 14:19
İran’da 150’den fazla kız öğrencinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:08
İran'da 150'den fazla kız öğrencinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 12:36
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın evine silahlı saldırı! 10 el ateş açıldı | Video 00:35
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı! 10 el ateş açıldı | Video 09.03.2026 | 09:06
Son dakika | Bahreyn’de petrol tesisine saldırı | Video 02:38
Son dakika | Bahreyn'de petrol tesisine saldırı | Video 09.03.2026 | 08:27
Son dakika | İran’dan BAE’ye yeni füze ve İHA saldırıları | Video 00:35
Son dakika | İran’dan BAE’ye yeni füze ve İHA saldırıları | Video 09.03.2026 | 07:58
Son dakika | İsrail’den İran ve Lübnan’a yeni saldırılar | Video 00:09
Son dakika | İsrail’den İran ve Lübnan’a yeni saldırılar | Video 09.03.2026 | 07:58
SON DAKİKA | İran füzelerle İsrail’i vurdu | Video 02:35
SON DAKİKA | İran füzelerle İsrail'i vurdu | Video 08.03.2026 | 15:29
İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video 04:33
İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video 08.03.2026 | 13:38
İsrail, Lübnan’da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü | Video 00:12
İsrail, Lübnan’da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü | Video 08.03.2026 | 13:34
İran’dan İsrail’e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi 00:56
İran'dan İsrail'e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi 08.03.2026 | 09:29
İsrail Beyrut’taki bir otel binasını vurdu: 4 ölü, 10 yaralı | Video 00:19
İsrail Beyrut'taki bir otel binasını vurdu: 4 ölü, 10 yaralı | Video 08.03.2026 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY