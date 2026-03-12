İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video 12.03.2026 | 12:05 İran'ın füzeli misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail genelinde sirenler çaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğu Kudüs'te gökyüzünde hava savunma önleyici füzelerinin bıraktığı izlerin görüldüğünü ve gökyüzünden şiddetli patlama sesleri geldiğini bildirdi.İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını bildirdi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezi, kuzeyi ve işgal altındaki Filistin topraklarında sirenler çaldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın son füze salvosunda "sınırlı" sayıda füze ateşlediğini kaydetti.