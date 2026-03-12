Video Dünya Orta Doğu'daki savaş'ta 13. gün! A Haber İran'ın vurduğu Haniel'de | Video
12.03.2026 | 13:42

Dünyanın gözü kulağı, Orta Doğu’da… Tel Aviv yakınlarındaki Haniel bölgesi, İran füzeleri ve Hizbullah’ın insansız hava araçlarının hedefi oldu. İsrail’in saldırının izlerini saklama çabasına rağmen, bölgedeki ağır hasar A Haber kameralarına yansıdı.

