İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video
13.03.2026 | 10:47
İran tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail’in kuzeyindeki Zarzir bölgesinde bulunan bir yerleşim yerine isabet etmesi sonucu 1’i orta, 57’si hafif derecede olmak üzere 58 kişinin yaralandığı açıklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 10:47
02:15
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 08:16
14:30
10:05
Orta Doğu'daki savaş'ta 13. gün! A Haber İran'ın vurduğu Haniel'de | Video 12.03.2026 | 13:42
01:19
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video 12.03.2026 | 12:05
04:06
İran, Bahreyn'de yakıt tanklarını vurdu | Video 12.03.2026 | 11:48
00:25
Dubai’de sivil bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı | Video 12.03.2026 | 09:20
01:34
Son dakika... İran uçaklarının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.03.2026 | 07:54
01:31
İran’dan İsrail’e 3 dalgalık füze saldırısı | Video 11.03.2026 | 07:48
01:04
01:19
İsrail'den Lübnan ve İran’a yeni saldırılar | Video 11.03.2026 | 07:47
03:41
00:17
ABD, İran’ın füze rampalarını vurdu | Video 10.03.2026 | 07:28
03:19
İran'daki okul ABD yapımı seyir füzesi ile vurulmuş | Video 09.03.2026 | 14:19
00:08
00:35
02:38
Son dakika | Bahreyn'de petrol tesisine saldırı | Video 09.03.2026 | 08:27
00:35
Son dakika | İran’dan BAE’ye yeni füze ve İHA saldırıları | Video 09.03.2026 | 07:58
00:09
Son dakika | İsrail’den İran ve Lübnan’a yeni saldırılar | Video 09.03.2026 | 07:58
02:35
SON DAKİKA | İran füzelerle İsrail'i vurdu | Video 08.03.2026 | 15:29