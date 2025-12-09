İspanya'da doğal havuza şiddetli dalga vurdu: 4 ölü | Video
09.12.2025 | 14:33
İspanya'nın Tenerife Adası'nda şiddetli dalganın vurduğu doğal havuzda 4 kişi okyanusa sürüklenerek hayatını kaybetti, kayıp durumdaki 1 kişi ise aranıyor.
Bir tarafı volkanik kayalarla çevrili, diğer tarafı denizden betonla ayrılmış olan havuz, neredeyse deniz seviyesinde yer alıyor ve dev dalgaların beton bariyeri kolayca aşabilmesi nedeniyle tehlikeli olabiliyor.
