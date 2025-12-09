Video Dünya Zelenskiy: "Londra'daki görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var" | Video
Zelenskiy:

Zelenskiy: "Londra'daki görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var" | Video

09.12.2025 | 06:19

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ülkelerinin liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ülkelerinin liderleri ile İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in katılımıyla İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme sonrası Zelenskiy, Downing Street'ten bir fotoğraf paylaşarak, "Gerçek güvenliği sağlamak her zaman için ortak bir meydan okuma ve ortak bir çabadır. Desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"KRİTİK OLAN ŞEY, AVRUPA, UKRAYNA VE ABD ARASINDAKİ BİRLİKTİR"
Zelenskiy, "Bugün kritik olan şey, Avrupa ile Ukrayna arasındaki birliğin yanı sıra Avrupa, Ukrayna ve ABD arasındaki birliktir. Bugün, ABD tarafıyla yürüttüğümüz diplomasi üzerine ayrıntılı bir görüşme yaptık. Güvenlik garantileri ve yeniden inşanın önemine ilişkin ortak bir tutum belirledik ve bir sonraki adımlar üzerinde anlaştık. Ayrıca Ukrayna'ya yapılacak ilave savunma desteği konusunda ayrı bir görüşme gerçekleştirdik. Halkımızın yanında durma ve barışı biraz daha yaklaştırma yolunda bize yardımcı olma konusundaki kararlılıkları nedeniyle liderlere minnettarım" dedi.

"LONDRA'DAKİ GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ VE BARIŞ YÖNÜNDE KÜÇÜK BİR İLERLEME VAR"
Londra'daki temasları sonrasında AB ve NATO temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Belçika'ya hareket eden Zelenskiy, "Londra'daki görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var" dedi. Ukrayna-Avrupa barış planına ilişkin olarak Zelenskiy, "Plan, yarın akşam saatlerinde hazır olacak. Onu tekrar gözden geçirip ABD'ye göndereceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni önerilerin 20 madde içerdiğini ancak toprak konusundaki anlaşmazlıklar konusunda bir uzlaşma bulunmadığını söyledi.

"ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ"
Elysee Sarayı'ndan bir kaynak ise, Londra'daki toplantının ABD'nin barış planı temelinde yürütülen ortak çalışmaların sürdürülmesi ve Avrupa'nın masaya koyabilecekleri hakkında istişarelere imkan sağladığını belirtti. Kaynak, çalışmaların son aşamaya geldiğini ancak Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve savaş sonrası yeniden inşa teklifleri konusunda halen yapılacak işler olduğunu ifade etti.

"AVRUPA, RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAK İMKANLARA VE İRADEYE SAHİP"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Neyin tehdit altında olduğunu da, artık kaybedecek zamanımız olmadığını da biliyoruz. Ukrayna'ya mali desteğin güvence altına alınması, Ukrayna'nın hayatta kalmasına yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda Avrupa savunması açısından kritik bir adımdır" dedi.

Yaptırımların Rusya üzerinde sert bir etkisi olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Müttefikleriyle birlikte Avrupa, Rusya'yı müzakere masasına gelmeye zorlayacak imkanlara ve iradeye sahiptir. Tazminat kredisi teklifimiz karmaşık ancak özünde Rusya için savaşın maliyetini artırıyor. Öneri, dondurulmuş Rus varlıklarının ürettiği nakit bakiyelerini temel alıyor. Bu bakiyeler tazminatlar için kullanılacaktır. Yani, Putin savaşı ne kadar uzun sürdürür, kan döker, can alır ve Ukrayna altyapısını imha ederse, Rusya için maliyet de o kadar artacaktır" dedi.

Von der Leyen, "Ukrayna barış için samimi diplomatik çabalar yürütürken, Rusya sürekli aldatma ve zaman kazanma çabası içerisinde yer alıyor. Diplomasi ile alay ediyor, barış arıyormuş gibi yaparken saldırılarını artırıyor. Bugün de bu sahte görüntü tamamen duruyor. Buna kanmayacağız. Bu savaşta kimin saldırgan, kimin kurban olduğunu biliyoruz" dedi.

TRUMP'IN ZELENSKİY'E YÖNELİK SUÇLAMALARI UMUTLARI AZALTMIŞTI
Zelenskiy, barış müzakereleri çerçevesinde geçtiğimiz cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile bir araya gelmişti. Zelenskiy, ABD heyetiyle barış planına ilişkin görüşmelerin ardından müzakerelerin yapıcı olduğunu ancak zorlu geçtiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump ise, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmenin ülkenin en zor dış politika sınavı olmaya devam ettiğini söylemişti.

"ZELENSKİY'İN TEKLİFİ HENÜZ OKUMAMIŞ OLMASINDAN BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ OLDUĞUMU SÖYLEMELİYİM"
Dün Kennedy Center'da yaptığı açıklamada Trump, "Başkan Zelenskiy'in teklifi henüz okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğramış olduğumu söylemeliyim. Birkaç saat öncesine kadar durum buydu" demişti. Trump, "Düşünceme göre Rusya bir sorun görmüyor fakat Zelenskiy'in sıcak bakıp bakmadığından emin değilim" ifadelerini kullanmış, bu açıklamalar ABD planının başarısına ilişkin umutların azalmasına neden olmuştu.

