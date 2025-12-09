Enkaz altından çıkartılıp Suriye'nin sembolü olmuştu! Ümran Dakneş, yaşadıklarını anlattı | Video
09.12.2025 | 11:10
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kutlanan zafer günü etkinliklerinde duygusal anlar yaşandı. 2016 yılında Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan ve görüntüsüyle dünyanın gündemine oturan Ümran bebek (Ümran Dakneş), sahneye çıkarak yaşadıklarını anlattı.
