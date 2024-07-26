Video Türkiye Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'da
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'da

Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'da

26.07.2024 | 19:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'ya geldi. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Pazar akşamına kadar buradayız. Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu'daki hastaneyle ilgili çalışmaları yerinde incelemek istiyorum. Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız." dedi

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