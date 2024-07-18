MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında belgesel hazırlandı.
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