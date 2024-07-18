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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel

18.07.2024 | 15:24

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında belgesel hazırlandı.

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