MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'den ortak operasyon

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi