6A, Temmuz’un ikinci haftasında uzaya fırlatılacak 23.03.2024 | 09:58 Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu TURKSAT 6A, bu yıl Temmuz ayının ikinci haftasında uzaya fırlatılacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı inceledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Yerleşkesinde bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi (USET) yerleşkesinde geliştirilen TÜRKSAT 6A uydusunu yerinde inceleyen Bakan Kacır, uydunun 8 Temmuz haftasında uzaya gönderileceğini açıkladı.Yüzde 81,4 yerlilik oranıyla üretim süreçleri tamamlanan TÜRKSAT 6A uydusu, bugüne kadar TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmalarının iş birliği ile geliştirildi. 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydunun 42 derece doğu boylamında sabit yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda uzaya gönderilecek uydunun yörüngeye yerleştirilmesi işlemini de ilk defa Türk ekipler gerçekleştirecek.



"Bugüne dek TÜRKSAT, 8 farklı haberleşme uydusundan istifade etti"

Türkiye'nin uzay teknolojilerinde 40 yıllık bir rüyasını gerçekleştirildiğime dikkati çeken Bakan Kacır, "Rahmetli Turgut Özal, Türkiye'nin uzayda yörünge haklarını muhafaza altına almaya gayret ederken bir yandan da ODTÜ yerleşkesinde Tübitak Uzay Araştırmaları Enstitüsünü kurmuştu ve bu enstitünün Türkiye'nin uydularını geliştirmesini hedeflemişti. Maalesef seksenli, doksanlı yıllarda bu konuda çok fazla mesafe katedemedik ama 2000'li yıllardan bu yana Türkiye uydu geliştirme çalışmalarında çok önemli bir deneyim elde etti. Görüntüleme uydularında, ortak üretim projesi BİLSAT'la RASAT'la daha sonra GÖKTÜRK ve nihayetinde İMECE uydularıyla Türkiye yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen üretebilen ülkelerden biri oldu. Cumhuriyetimizi 100. yılında da İMECE'yi uzaya gönderdik ve halihazırda İMECE'den istifade ediyoruz. Haberleşme uyduları tarafında bugüne dek TÜRKSAT, 8 farklı haberleşme uydusundan istifade etti. Halihazırda bu uyduların beşini kullanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yüzde 81,4 yerlilik oranıyla TÜRKSAT 6A'nın üretim süreçleri tamamlanmış oldu"

İlk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A projesinin tamamlanmış olduğunu belirten Kacır, "Uçuş modelinin nakliye öncesi halini hep birlikte görme imkanına sahibiz. Uzun süren çalışmalar boyunca uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi sağlandı. Uçuş bilgisayarları, güç dağıtım düzenleme birimleri yerli ve milli olarak üretildi ve yüzde 81,4 yerlilik oranıyla TÜRKSAT 6A'nın üretim süreçleri tamamlanmış oldu. Bu süreçte 24 çeşit ekipman yerleştirildi ve halihazırda gördüğümüz uçuş modelinde 84 farklı yerli ekipman var. Geliştirme süreçleri, test süreçleri tümüyle burada TUSAŞ bünyesinde USET yerleşkesinde gerçekleştirilmiş oldu ve bütün proje boyunca 396 çevresel ve fonksiyonel test tamamlandı" diye konuştu.



"Uydumuzu 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlanıyoruz"

Uydunun fırlatılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulunan Kacır, "İnşallah uydumuzu 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlanıyoruz. Bu andan itibaren nakliye faaliyetleri gerçekleşecek. Daha sonra fırlatma öncesi fırlatma kampanyası dediğimiz yaklaşık 4 haftalık periyotta fırlatmayı gerçekleştireceğimiz SpaceX yetkilileriyle bizim ekiplerimiz birlikte çalışmaları tamamlayacaklar ve inşallah uydumuz 42 derecede görev yapmak üzere yola çıkıyor olacak" açıklamasında bulundu.



Uyduyu yörüngeye Türk ekip yerleştirecek

Bakan Kacır konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu fırlatmada bir ilki daha yaşayacağız. Fırlatma sonrasında yörüngeye yerleşme aşamasını ilk kez yine bizim ekiplerimiz kendi imkanlarımızla gerçekleştirmiş olacak. Bu da Türkiye'nin ay projesi için yeni bir deneyim daha kazanmasına vesile olacak. Uydumuzu kendi ekiplerimizin çalışmalarıyla görev yapacağı yörüngeye transfer etme deneyimini inşallah bu fırlatmayla birlikte elde etmiş olacağız. 4 bin 250 kilogramlık bir uydudan bahsediyoruz TÜRKSAT 6A dediğimizde bu anlamda da daha önce yerli olarak geliştirdiğimiz yaklaşık 600 kilogram boyutundaki görüntüleme uydularımızla mukayese ettiğimizde çok daha büyük ve sofistike bir teknolojik üründen bahsediyoruz."



"TÜRKSAT 6A, 4 buçuk milyarlık nüfusun kullanımına erişmiş olacak"

Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin yerli uydu geliştirme faaliyetlerine devam edeceğini hatırlatan Kacır, "Haberleşme uydularında bugüne dek 118 ülke ülkede 3 milyarlık bir nüfusa erişme imkânı vardı TÜRKSAT uydularının. Şimdi özellikle Güneydoğu Asya'yı kapsayan Endonezya, Malezya ve Hindistan'ı kapsayan haberleşme imkanını da TÜRKSAT 6A ile elde etmiş olacağız. Böylelikle aslında 3 milyarlık dünya nüfusuna bir buçuk milyar daha ilave edilecek ve Türkiye'nin haberleşme uyduları dünya nüfusunun yarıdan fazlasının 4 buçuk milyarlık nüfusun kullanımına erişmiş olacak" şeklinde konuştu.



"Elde ettiğimiz kabiliyet, bizi dünyada haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen 11 ülkeden biri haline getirdi"

İlerleyen dönemde faaliyete uydu projelerini sırlayan Kacır, "Önümüzdeki dönemde GÖKTÜRK uydusunun yenileme projesi, İMECE 2, İMECE 3 projeleri gerçekleşecek. Bir yandan ekiplerimiz Ay Projesi için de çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye uzay bilimi ve teknolojilerinde tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi süreç boyunca millileşme ve yerlileşme hamlesini gerçekleştirmeye devam edecek. Bütün bu projelerin her biri, bizi bir sonraki proje için cesaretlendiriyor. Yeni projeler için deneyim kazanmamıza vesile oluyor. Bu projede TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ekipleri bir arada çalıştılar. Dönem dönem 400'e yakın arkadaşımızın ortak çalışma yürüttüğü bir proje oldu bu. Bu da bizim için ayrı bir iftihar kaynağı. Bütün bu müesseselerimiz, bütün bu şirketler bu alanda küresel bir deneyim kazanmış oldular ve elde ettiğimiz kabiliyet bizi dünyada haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen 11 ülkeden biri haline getirdi. İddiamızı sürdüreceğiz; yeni projelerle daha iddialı projelerle hem beşeri sermayemizin Türkiye'nin milli projelerine katkı vermesini sağlayacağız hem de Türkiye'yi stratejik alanlarda yeni kabiliyetlerle, yeni yetkinliklerle tanıştırmaya buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



TUSAŞ ziyareti boyunca Bakan Kacır'a TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de eşlik etti. Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından Kotil, Bakan Kacır'a TÜRKSAT 6A uydusunun bir tablosunu hediye etti.