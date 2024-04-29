Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Neşet Turan kurtarılamadı | Video
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'a ait yayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayın sırasında kamyonun Neşet Turan'a çarptığı ve Turan'ın yanında bulunan kişinin de 'ağabey, ağabey' diye bağırdığı duyuldu. Diğer yandan gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü Bayram Çelebi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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