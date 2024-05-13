Elazığ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü | Video 13.05.2024 | 16:36 Elazığ’da meteorolojinin uyarı yaptığı sağanak yağış iki gündür belirli aralıklarla etkili oluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış günlerdir Elazığ'da etkili oluyor. Bugün de etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 2 bin metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güneyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin edilmektedir" denildi.