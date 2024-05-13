Elazığ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü | Video
Elazığ’da meteorolojinin uyarı yaptığı sağanak yağış iki gündür belirli aralıklarla etkili oluyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 2 bin metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güneyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin edilmektedir" denildi.
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