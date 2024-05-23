TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi | Video 23.05.2024 | 12:21 Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, TEM otoyolu Körfez geçişinde bir tırı durdurdu. İstanbul istikametine giden tırda yapılan aramada, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.