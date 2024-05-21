Video Yaşam Kadıköy'de Pitbull dehşeti kamerada | Video
Kadıköy'de Pitbull dehşeti kamerada | Video

Kadıköy'de Pitbull dehşeti kamerada | Video

21.05.2024 | 09:56

Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Pitbullun kediye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Saldırı sonucu kedi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da tedirginlik yaşadı. Köpek, polis ekipleri tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

PİTBULLUN KEDİYE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Köpeğin kaldırımdaki kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağızlıksız şekilde gezdirilen Pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine saldırdığı, ardından köpeği gezdiren ve çevredeki vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Bir vatandaş ise cep telefonu ile saldırı sonrasını telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, yerlerin ve köpeğin ağız çevresinin kanlar içinde olduğu görüldü. Diğer taraftan da köpeğin yanında bulunan iki kişinin kaçmaması için vatandaşların etrafını sardığı anlar yer aldı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "'Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı' başlığıyla yer alan konu ile ilgili olarak; 19 Mayıs 2024 günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde Pitbull cinsi köpeğin çevredeki canlılara saldırdığı ve yaraladığı belirlenmiş, olay yerine geçilmiştir. İncelemelerde; M.K.İ. isimli kişinin köpeği gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığı, köpeğin arkadaşına ait olduğunu beyan etmiş, M.K.İ. isimli kişi yakalanmış, yasaklı köpek Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

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