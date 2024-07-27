‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi

Bursa'da akaryakıt istasyonunda çalışanı, gelen müşteriye yakıt doldururken, yere çöp atılması üzerine uyarıda bulundu. ‘Yere niye çöp atıyorsun?' sorusuna sinirlenen müşteri tartıştığı çalışanı yakınlarıyla birlikte dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında cebindeki 8 bin TL'yi de kaptıran mağdur adam ‘Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yetkililere güveniyorum” diye konuştu.