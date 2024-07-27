‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi
Bursa'da akaryakıt istasyonunda çalışanı, gelen müşteriye yakıt doldururken, yere çöp atılması üzerine uyarıda bulundu. ‘Yere niye çöp atıyorsun?' sorusuna sinirlenen müşteri tartıştığı çalışanı yakınlarıyla birlikte dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında cebindeki 8 bin TL'yi de kaptıran mağdur adam ‘Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yetkililere güveniyorum” diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:11
‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi 27.07.2024 | 11:45
01:50
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video 27.07.2024 | 10:45
02:22
00:58
Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok' baskın | Video 27.07.2024 | 09:58
00:47
İzmir'den esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon | Video 27.07.2024 | 09:56
02:41
00:56
02:25
Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Video 27.07.2024 | 08:50
02:44
Kartal'da 4 katlı binada balkon çöktü | Video 26.07.2024 | 16:18
00:14
İzmir Dikili’de orman yangını | Video 26.07.2024 | 16:17
07:29
04:50
01:23
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 26.07.2024 | 15:22
01:33
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.07.2024 | 15:05
03:11
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 26.07.2024 | 14:56
04:22
00:25
01:39
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 26.07.2024 | 13:48
01:29
Bitlis’teki sahte sağlık operasyonunda 19 kişi tutuklandı | Video 26.07.2024 | 14:11