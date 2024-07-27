Video Yaşam ‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi
‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi

‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi

27.07.2024 | 11:45

Bursa'da akaryakıt istasyonunda çalışanı, gelen müşteriye yakıt doldururken, yere çöp atılması üzerine uyarıda bulundu. ‘Yere niye çöp atıyorsun?' sorusuna sinirlenen müşteri tartıştığı çalışanı yakınlarıyla birlikte dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında cebindeki 8 bin TL'yi de kaptıran mağdur adam ‘Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yetkililere güveniyorum” diye konuştu.

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