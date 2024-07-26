Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe’de yol kenarında otluk alan ve çöp yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.
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