Video Yaşam Adana'da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video
Adana'da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video

Adana'da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video

27.07.2024 | 09:01

Adana’da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada adeta can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video 00:56
Adana'da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video 27.07.2024 | 09:01
Van’da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:25
Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Video 27.07.2024 | 08:50
Kartal’da 4 katlı binada balkon çöktü | Video 02:44
Kartal'da 4 katlı binada balkon çöktü | Video 26.07.2024 | 16:18
İzmir Dikili’de orman yangını | Video 00:14
İzmir Dikili’de orman yangını | Video 26.07.2024 | 16:17
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video 07:29
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video 26.07.2024 | 15:57
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 04:50
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 15:58
İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 01:23
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 26.07.2024 | 15:22
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:33
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.07.2024 | 15:05
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 03:11
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 26.07.2024 | 14:56
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 04:22
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 14:55
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldıran şüpheli yakalandı | Video 00:25
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldıran şüpheli yakalandı | Video 26.07.2024 | 14:46
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 01:39
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 26.07.2024 | 13:48
Bitlis’teki sahte sağlık operasyonunda 19 kişi tutuklandı | Video 01:29
Bitlis’teki sahte sağlık operasyonunda 19 kişi tutuklandı | Video 26.07.2024 | 14:11
Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Video 00:22
Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Video 26.07.2024 | 14:18
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık! Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı | Video 01:04
Arnavutköy'de pes dedirten hırsızlık! Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı | Video 26.07.2024 | 14:18
Bingöl’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 00:43
Bingöl’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 26.07.2024 | 13:48
Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı | Video 01:02
Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı | Video 26.07.2024 | 12:24
İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video 03:22
İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video 26.07.2024 | 12:22
Gaemi Tayfunu Çin’e ulaştı | Video 01:32
Gaemi Tayfunu Çin'e ulaştı | Video 26.07.2024 | 12:30
Bursa’da köpek dehşeti! Tarlaya giderken saldırıya uğradı, vücuduna 100’den fazla dikiş atıldı | Video 04:34
Bursa'da köpek dehşeti! Tarlaya giderken saldırıya uğradı, vücuduna 100'den fazla dikiş atıldı | Video 26.07.2024 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA