Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 26.07.2024 | 13:48 Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 8 işyeri ve 5 evde arama yaptı.