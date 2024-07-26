Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video
Ankara’da fırlayan TIR tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki kız son yolcuğuna uğurlandı.
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