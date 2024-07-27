Video Yaşam İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video

İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video

27.07.2024 | 10:45

Bayrampaşa’da bir hırsız, gözüne kestirdiği apartmanın kapısını yerinden sökerek çaldı. Hırsızın rahatlığı şaşkına çevirirken, kapıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 06.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'ta yaşandı. Sokakta yürüyen bir kişi, etrafı kolaçan etti. Binanın demir kapısını gözüne kestiren hırsız, ardından uygun vakti bekledi.

KAPIYI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hırsız bir süre sonra kimsenin olmadığı bir anda binanın kapısını açarak içeri girdi. Ardından kapıyı yerinden söken hırsız, kapıyla birlikte hızla oradan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kapıyı çalıp gittiği anlar ise şaşkınlık oluşturdu.

"KAPININ ÇALINMASI BİRAZ KOMİK BİR OLAY"
Mahalle sakini esnaf Nagihan Yaşar, "Ben bu cadde üzerinde esnafım. Kamera görüntülerini izledim. Kapının çalınması biraz komik bir olay. Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu. Bizim kapımızın önündekiler de çalınıyor. Sandalye koyuyorsunuz o bile çalınıyor. Acınacak halimize gülüyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Niye çöp atıyorsun?’ dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi 06:11
‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi 27.07.2024 | 11:45
İstanbul’da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video 01:50
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video 27.07.2024 | 10:45
Esenyurt’ta freni boşalan tır, 5 araca çarptı: Yolun ortasında minibüsten inen kadın araçların arasında sıkıştı | Video 02:22
Esenyurt'ta freni boşalan tır, 5 araca çarptı: Yolun ortasında minibüsten inen kadın araçların arasında sıkıştı | Video 27.07.2024 | 10:27
Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok’ baskın | Video 00:58
Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok' baskın | Video 27.07.2024 | 09:58
İzmir’den esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon | Video 00:47
İzmir'den esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon | Video 27.07.2024 | 09:56
Beyoğlu’nda bir şahıs caddede rastgele ateş açtı: Kurşunlar bir ticari taksiye isabet etti | Video 02:41
Beyoğlu’nda bir şahıs caddede rastgele ateş açtı: Kurşunlar bir ticari taksiye isabet etti | Video 27.07.2024 | 09:23
Adana’da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video 00:56
Adana'da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video 27.07.2024 | 09:01
Van’da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:25
Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Video 27.07.2024 | 08:50
Kartal’da 4 katlı binada balkon çöktü | Video 02:44
Kartal'da 4 katlı binada balkon çöktü | Video 26.07.2024 | 16:18
İzmir Dikili’de orman yangını | Video 00:14
İzmir Dikili’de orman yangını | Video 26.07.2024 | 16:17
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video 07:29
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video 26.07.2024 | 15:57
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 04:50
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 15:58
İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 01:23
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 26.07.2024 | 15:22
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:33
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.07.2024 | 15:05
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 03:11
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 26.07.2024 | 14:56
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 04:22
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 14:55
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldıran şüpheli yakalandı | Video 00:25
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldıran şüpheli yakalandı | Video 26.07.2024 | 14:46
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 01:39
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 26.07.2024 | 13:48
Bitlis’teki sahte sağlık operasyonunda 19 kişi tutuklandı | Video 01:29
Bitlis’teki sahte sağlık operasyonunda 19 kişi tutuklandı | Video 26.07.2024 | 14:11
Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Video 00:22
Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Video 26.07.2024 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA