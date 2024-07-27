İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video
Bayrampaşa’da bir hırsız, gözüne kestirdiği apartmanın kapısını yerinden sökerek çaldı. Hırsızın rahatlığı şaşkına çevirirken, kapıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAPIYI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hırsız bir süre sonra kimsenin olmadığı bir anda binanın kapısını açarak içeri girdi. Ardından kapıyı yerinden söken hırsız, kapıyla birlikte hızla oradan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kapıyı çalıp gittiği anlar ise şaşkınlık oluşturdu.
"KAPININ ÇALINMASI BİRAZ KOMİK BİR OLAY"
Mahalle sakini esnaf Nagihan Yaşar, "Ben bu cadde üzerinde esnafım. Kamera görüntülerini izledim. Kapının çalınması biraz komik bir olay. Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu. Bizim kapımızın önündekiler de çalınıyor. Sandalye koyuyorsunuz o bile çalınıyor. Acınacak halimize gülüyoruz" dedi.
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