İzmir'den esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon | Video
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, esnaftan zorla şantaj ve tehditle haraç alan çetenin iki üyesine polis suçüstü yaparken, nefes kesen operasyon anları kameralara yansıdı.
ONLAR HARAÇ ALIRKEN POLİS TAKİPTEYDİ
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki çete üyesini esnaftan zorla ve tehditle haraç toplarken suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon anları kameralara yansırken, esnafı canından bezdiren H.D. ve R.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çetenin esnaftan aldığı paralara da ekipler tarafından el konuldu.
Tehdit, şantaj ve korkutma yoluyla esnafı haraca bağlayan çetenin üyesi iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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