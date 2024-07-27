Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok' baskın | Video
Adana'da narkotik polisleri metruk binalarda uyuşturucu kullanan kişileri yaptığı baskınlarla yakaladı. Yakalanan 19 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Baskınlarda uyuşturucu kullanan 19 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilere uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.
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