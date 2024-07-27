Video Yaşam Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok' baskın | Video
Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok' baskın | Video

Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok' baskın | Video

27.07.2024 | 09:58

Adana'da narkotik polisleri metruk binalarda uyuşturucu kullanan kişileri yaptığı baskınlarla yakaladı. Yakalanan 19 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte metruk binalarda, parklarda ve bahçelerde uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada narkotik polisleri metruk binalara, bahçelere ve parklara 'şok' baskınlar yaptı.
Baskınlarda uyuşturucu kullanan 19 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilere uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

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