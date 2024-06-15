Peçetelere emdirilmiş uyuşturucularla yakaladılar 15.06.2024 | 15:21 Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını peçetelere emdirilmiş uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; durdurmak istedikleri bir araçtan sokağa uyuşturucu madde atan A.Y. ve G.C.M. isimli iki uyuşturucu madde satıcısını yakaladı. Çeşitli büyüklüklerdeki peçetelere emdirilmiş 6,57 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. A.Y. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. G.C.M. isimli şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.