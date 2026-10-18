Ayazağa’da selin ardından yıkım ve temizlik çalışmaları başladı | Video

18 Ekim 2026 10:50

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sel felaketinin ardından temizlik ve riskli binaların yıkımı için çalışmalar sürüyor. Selin ardından yollarda ve stadyumda biriken balçık ekipler tarafından temizlenirken, dere yatağında bulunan ve risk oluşturduğu belirtilen yapıların iş makineleriyle yıkımına başlandı. Bölgedeki çalışmalar havadan ve karadan görüntülendi.

Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinin ardından bölgede oluşan balçığın temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı. Yollarda biriken çamur ve balçık temizlenirken, stadyum içerisinde de temizlik çalışmaları yürütüldü. İş makinelerinin çalışmalarıyla stadyum ve çevresindeki bazı yapıların yıkımına başlandı.

Sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen dere yatağındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, bölgedeki son durum dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde stadyumda biriken balçığın temizlenmesi, iş makinelerinin yıkım çalışmaları ve çevrede yürütülen çalışmalar yer aldı.

"NORMAL HAYATA DÖNÜYORUZ"

Bölgedeki çalışmaları takip eden mahalle sakini Mustafa Çakmak, Ayazağa'da doğup büyüdüğünü belirterek, "Ayazağa'da doğduk, büyüdük. Bu şekliyle iyi olmadı Ayazağımız için ama hayırlısı. İnşaat çalışmaları devam ediyor, ıslah çalışmaları devam. Memnunuz yani çalışmalardan dolayı memnunuz ama süreç nereye devam eder, nasıl olur onu bilemeyiz. Normal hayata dönüyoruz. Hayatımız normale dönüyor" dedi.

Sel felaketinde bölgedeki bazı yapıların yıkıldığını belirten Çakmak, "Gördüğünüz gibi şöyle etrafı da gösterebilirseniz. İşte bizim manevi değerlerimizden Kur'an kursumuz, futbol sahamız falan yıkıldı. Yerler neresi olacak bilemiyoruz yani, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.