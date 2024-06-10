Video Yaşam Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

10.06.2024 | 14:25

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarparak üstünden geçtiği 7 yaşındaki Bulut Cengiz hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e bir otomobil çarptıktan sonra üzerinden geçti. Olay sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Bulut'u ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bulut Cengiz'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

FECİ KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Küçük çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Bulut'a otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçme anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerin devamında otomobilin durmadan yoluna devam etme anları ise dikkat çekti. Görüntülerde kazadan sonra bazı araçların yerde yatan çocuğu umursamadan kenardan yoluna devam etmesi ise pes dedirtti.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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