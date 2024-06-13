Sokak ortasında dehşet! Adana'dan Eskişehir'e geldi, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tuttu | Video 13.06.2024 | 11:17 Adana'dan Eskişehir'e gelen bir baba, 31 yaşındaki kızını ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak 26 AIE 792 plakalı otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti.

Kızıyla arasında henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edilen Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Osman Nuri K., tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.