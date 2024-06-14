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Siverek hayvan pazarında silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Siverek hayvan pazarında silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı | Video

14.06.2024 | 10:49

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Siverek hayvan pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan ve olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi hayatını kaybederken taraflardan 5 kişi de yaralandı. Olayda bazı hayvanların da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY SONRASI PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, insanların ise sağa sola kaçıştığı görülüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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