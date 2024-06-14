Siverek hayvan pazarında silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.
OLAY SONRASI PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, insanların ise sağa sola kaçıştığı görülüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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