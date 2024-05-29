Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kızıyla son paylaşımı yürekleri dağladı | Video

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı. Ünlü oyuncunun kızıyla son paylaşımı yürekleri dağladı...