Büyükçekmece’de trafik kavgasında kanlar içinde kaldı: 4 gözaltı | Video 14.06.2024 | 13:01 Büyükçekmece 4 şahıs, trafik kavgasında bir adamı feci şekilde darp etti. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün 16.00 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba E-5 yan yolda yaşandı. İddiaya göre trafikte şahıslar arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 4 şahıs bir adamı darp etti. Kanlar içinde kalan adama çevredeki vatandaşlar yardımcı olurken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polisler kaçan şüphelileri cep telefonu kamerası ile tespit ederken, yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşın şikayeti üzerine şahıslar Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra bugün adama yaralama suçundan mahkemeye sevk edildi.