Yarım kilogramdan fazla uyuşturucu bulundu
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını daha suçüstü yakaladı. Yarım kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
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