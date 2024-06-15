Yarım kilogramdan fazla uyuşturucu bulundu 15.06.2024 | 15:26 Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını daha suçüstü yakaladı. Yarım kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde B.Ö. ve M.K. isimli uyuşturucu madde satıcılarını yakaladı. İki suç ortağının ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 616,65 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 130 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.