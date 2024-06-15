Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler?
İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:43
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 15.06.2024 | 09:24
01:27
Bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada 15.06.2024 | 08:44
01:51
01:30
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi 15.06.2024 | 08:44
01:24
00:13
Çanakkale, İzmir ve Muğla'da kaçak göçmen operasyonu | Video 14.06.2024 | 15:02
03:13
Bitlis’te 26 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 14.06.2024 | 14:58
05:33
06:51
02:04
01:34
Yalı soygunu zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 14.06.2024 | 13:24
01:16
Büyükçekmece’de trafik kavgasında kanlar içinde kaldı: 4 gözaltı | Video 14.06.2024 | 13:01
04:12
Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı | Video 14.06.2024 | 11:50
02:34
Maltepe’de pes dedirten hırsızlık kamerada: Önce sevdi, sonra çaldı | Video 14.06.2024 | 11:40
00:50
00:21
DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.06.2024 | 11:58
00:41
Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, olay kameralara yansıdı | Video 14.06.2024 | 11:59
00:17
01:43
Kar maskeli beşler suçüstü yakalandı | Video 14.06.2024 | 09:45
03:27
Siverek hayvan pazarında silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı | Video 14.06.2024 | 10:49