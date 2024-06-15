Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler?

İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.