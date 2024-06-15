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Uyuşturucuları satarken suçüstü yakaladılar

Uyuşturucuları satarken suçüstü yakaladılar

15.06.2024 | 13:43

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; U.C.D. isimli uyuşturucu madde satıcısını Maltepe Küçük Yalı Mahallesi'nde bir sokak içerisinde B.G. isimli kişiye uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakaladı. Bir miktar "Marihuana" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. B.G.'nin geçmişte de U.C.D.'den uyuşturucu madde satın aldığı, ikilinin olay günü telefonlaşarak yakalandıkları sokakta uyuşturucu alışverişi için buluştukları tespit edildi. U.C.D. isimli uyuşturucu madde satıcısının ikamet adresine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda; 884 gram Marihuana maddesi, bir hassas terazi, "Mouse" içerisine gizlenmiş şekilde küçük bir hassas terazi, ıslak mendil görünümü verilmiş çok sayıda klipsli poşet, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 345 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan ötürü yasal işlem yapılan B.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satıcısı U.C.D.'nin ise işlemleri sonrası "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edileceği ifade edildi.
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