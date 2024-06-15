Caretta caretta Mabel Aydi denizle buluşturuldu
Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu Sahili'nin yakınında yer alan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) Mabel Aydi ismi verilen deniz kaplumbağası tedavi edilerek denizle buluşturuldu.
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