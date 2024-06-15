Video Yaşam Caretta caretta Mabel Aydi denizle buluşturuldu
Caretta caretta Mabel Aydi denizle buluşturuldu

Caretta caretta Mabel Aydi denizle buluşturuldu

15.06.2024 | 15:28

Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu Sahili'nin yakınında yer alan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) Mabel Aydi ismi verilen deniz kaplumbağası tedavi edilerek denizle buluşturuldu.

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Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu Sahili'nin yakınında yer alan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) deniz kaplumbağaları tedavi ediliyor. Son olarak Mabel Aydi ismi verilen deniz kaplumbağası, DEKAMER'de tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan Mabel Aydi, denizle buluşturuldu. DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Merkezimizde tedavisi tamamlanan Mabel Aydi'yi denizle buluşturduk! Bir kaplumbağanın daha hayatını kurtardık ve onu ait olduğu yere geri gönderdik. Bu güzel ana katılım sağlayan herkese ilgileri için teşekkür ederiz" denildi.
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