Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Otobüste hiçbir yolcunun olmaması ise faciayı önledi.
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