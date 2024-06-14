Karısını darp ederek öldüren şahıs bir haftalık kaçışın ardından yakalandı | Video 14.06.2024 | 14:39 Aydın'ın Efeler ilçesinde karısını darp ederek öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından bir haftadır sırra kadem cinayet şüphelisi, sonunda yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Haziran Cuma günü Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıdan gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi Nursel Türkmen'i (50) evde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Türkmen'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen Türkmen'in eşi Mestan Türkmen (52) polis ekipleri tarafından polis ekipleri tarafından olaydan 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı. Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.