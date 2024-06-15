Bayram tatilinin ilk günü İstanbul'da trafik boş kaldı 15.06.2024 | 10:09 9 günlük bayram tatilinin ardından tatile giden vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 karayolundaki sakinlik görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakanlar kurulunda alınan kararın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından kent genelinde birçok vatandaş, İstanbul dışına çıktı. Vatandaşların İstanbul dışına çıkmasıyla birlikte yollar boş kaldı. Trafiğin mesai zamanlarında yoğun olarak görüldüğü Esenyurt Haramidere Kavşağı'nda da sakinlik görüldü.