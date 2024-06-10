Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner'e damga vurdu: "Viyana'da eğitim aldım"

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Menekşe Koyuncu isimli yarışmacı yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Menekşe Teyze, solucan gübresi üretimi yaptığını ve anlattıklarıyla izleyicileri beğenisini kazandı. Yarışmacı, ilk baraj sorularına kadar başarılı performans sergiledi. Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze ne kadarlık ödülün sahibi oldu? İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!