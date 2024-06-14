Çanakkale, İzmir ve Muğla'da kaçak göçmen operasyonu | Video
Çanakkale, İzmir ve Muğla'da polis ekipleri tarafından yapılan 4 operasyonda 132 kaçak göçmen yakalandı.
Şüpheli şahıslardan B.S. isimli şahıs savcılıktan serbest bırakılırken, S.E isimli hedef şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
Çanakkale, İzmir ve Muğla'da kaçak göçmen operasyonu | Video 14.06.2024 | 15:02
03:13
Bitlis’te 26 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 14.06.2024 | 14:58
05:33
06:51
02:04
01:34
Yalı soygunu zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 14.06.2024 | 13:24
01:16
Büyükçekmece’de trafik kavgasında kanlar içinde kaldı: 4 gözaltı | Video 14.06.2024 | 13:01
04:12
Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı | Video 14.06.2024 | 11:50
02:34
Maltepe’de pes dedirten hırsızlık kamerada: Önce sevdi, sonra çaldı | Video 14.06.2024 | 11:40
00:50
00:21
DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.06.2024 | 11:58
00:41
Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, olay kameralara yansıdı | Video 14.06.2024 | 11:59
00:17
01:43
Kar maskeli beşler suçüstü yakalandı | Video 14.06.2024 | 09:45
03:27
Siverek hayvan pazarında silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı | Video 14.06.2024 | 10:49
05:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Haziran 2024 Cuma atv izle! | Video 14.06.2024 | 10:42
01:10
Kayseri merkezli 5 ilde "hırsızlık" operasyonu: 29 tutuklama | Video 14.06.2024 | 09:13
03:25
01:24
02:31
Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü | Video 14.06.2024 | 08:41