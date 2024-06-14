Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini "Sahte İBAN" yöntemiyle böyle dolandırdılar | Video
Arnavutköy'de ayakkabı mağazası sahibi İlhan Atmaca, iddiaya göre sahte IBAN ödeme yöntemiyle dolandırıldı. Mağazaya gelen bir kadın ve bir erkek, toplu alışveriş yaparak ödeme esnasında nakit paraları olmadığını ve ödemeyi IBAN aracılığıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Şahıslar, ödeme yaptıklarını söyleyip telefon ekranından bir onay kodu gösterdiler ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Atmaca, şahıslardan şikayetçi oldu.
"DİĞER MAĞAZALARDAN DA AYNI ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPTIKLARINI ÖĞRENDİM"
Yaşanılanları anlatan işletmeci İlhan Atmaca, "24 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Biz hırsızlıklarla karşılaşıyorduk ancak hırs hırsızlık teknolojinin gelişmesi ile değişik haller aldı. Önceden insanların ellerine alarak çaldığını görürdük şimdi internet üzerinden hırsızlık yapılıyor. Buraya gelip alışverişlerini yaptılar bizde bayram üzeri bayram alışverişi yaptıklarını düşündük. Ödeme kısmına geçince nakit paraların olmadığını ve IBAN'a ödeme yapacaklarını söylediler. Fotoğrafını çekip İBAN'ıma attığını ve parayı gönderdiğini söyledi ve ekrandan bir şey gösterdi. Değişim fişlerini verdim hesaba düşünce fiş kesecektim ancak hesabıma para bir türlü düşmedi. Ertesi günü gelir diye düşündüm bazı bankalar bir gün bekletiyor. Bir yanlışlık olabileceğini de düşündüm. Baktım bir gün sonra da para gelmedi diğer mağazalardan da aynı şekilde alışveriş yaptıklarını öğrendim. Gittim arkadaşlarıma sordum fotoğraflarını gösterdim. Onlara da hesaplara ödeme geçeceklerini söylemişler ama para gelmemiş. Bizdeki görüntülere bakıldığında zaten elleri doluydu birçok mağazaya gidip insanları iyice dolandırmışlar" ifadelerini kullandı.
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