Tefecilik yaparak 153 milyon TL gelir elde eden 12 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir'de vatandaşlara yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı ve bu şekilde 153 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen 1'i kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 12'si, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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