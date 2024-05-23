Video Yaşam Kargo çalışanlarının pes dedirten çalışma yöntemi! Paketleri böyle fırlattılar | Video
Kargo çalışanlarının pes dedirten çalışma yöntemi! Paketleri böyle fırlattılar | Video

Kargo çalışanlarının pes dedirten çalışma yöntemi! Paketleri böyle fırlattılar | Video

23.05.2024 | 12:30

Eskişehir’de Sürat Kargo çalışanlarının paketlenmiş eşyaları açık alana döktükten sonra fırlatarak ayrıştırdığı anlar, cep telefona kamerasına yansıdı.

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Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde şubesi bulunan Sürat Kargo firmasının çalışanlarının kargoları ayrıştırma şekli, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde kargo çalışanlarının, paketlenmiş kargoları açık bir alana döktüğü ve fırlatarak ayrıştırdığı görülüyor. Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaklaşık 5-6 aydır ayrıştırma bu şekilde yapılıyor.

Görüntüleri çeken vatandaş, "Kargo çalışanları günlük Batıkent Mahallesi atılan eşyalar kırılan kırılmayan umurlarında değil, bakın. Ve biz kırılan kargo gönderdiğimizde, ekstradan alınan para. Kardeşim, madem bu işi yapmayı sevmiyorsan yapma; seven var, yapabilecek insan var. Bakın, gördünüz mü? Her gün aynı manzara kargo çalışanları" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

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