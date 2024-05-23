Beylikdüzü’nde baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada | Video
Beylikdüzü’nde el ele yolda yürüyen baba ve 6 yaşındaki oğluna sokağa hızla giren araba çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşanan olayı güvenlik kamerasını izledikten sonra gören çevre esnafı, " Sürücü hızlı bir şekilde babasını ve çocuğu eziyor. Bu noktada genelde kazalar yaşanıyor. İnsan olmazsa bile hayvanlara araba çarpıyor. Tehlikeli bir nokta burası. Buraya biraz daha özen gösterilmesi lazım. Burası Pazar günleri de Pazar caddesi oluyor. Bu noktanın ertelenmemesi lazım. Babası feryat içinde çocuğunu alıp hastaneye götürdü sonrada haberini aldık ölmüş. Bunu hangi aile ister ki. Her sokak yapılıyor belediye sağ olsun ama burası bizi bitirdi. Dün de daha kötü olduk. Allah ailesine sabırlar versin inşallah" dedi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Bilal ve Hakan İşler'in el ele yolda yürürken hızla gelen aracın çarptığı anlar görüldü.
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