Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı! | Video

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Gökhan Yıldız, adım adım takip ettiği eski nişanlısı Bahar Kaban'ı hayattan kopardı. Kan donduran cinayetin ardından kaçtı! Dün akşam ise Kadıköy'deki metrobüs durağında hareketli anlar yaşandı. Gökhan Yıldız hareketlerinden şüphelenen polis memuru ile yaşanan boğuşmada bir anda silahlar patladı…