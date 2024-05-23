Yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video
Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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