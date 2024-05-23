Yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video 23.05.2024 | 11:44 Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rasimpaşa Mahallesi D-100 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen A.D.'ye (22), M.L. (40) idaresindeki otomobil çarptı. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için koşan A.D.'ye otomobilin çarpması yer alıyor.