Elazığ’da vatandaşlar kurbanlarını kesti, yoğunluk böyle görüntülendi | Video 16.06.2024 | 09:31 Elazığ’da Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti. O yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da bazı vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürdü. Yoğun kalabalık dron ile havadan görüntülendi.Kurban kesimine geldiğini belirten vatandaşlardan Murat Güzel, " Bugün bayram. Sabahın erken saatlerinden kalkıp bayram namazına gittik, namazımızı kıldık. Şimdi de kurbanımızı kestik. Başta Gazze olmak üzere bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Yoğunluk var. Hava sıcak olduğu için hem erkenden geldik hem de acele edenler var" dedi.