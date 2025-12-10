Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı gözaltına alınmıştı! Valizlerle evden çıkma anları ortaya çıktı | Video

10.12.2025 | 13:39

Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti. Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşte Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşının valizlerle evden çıkma anları!