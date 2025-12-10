Video Yaşam Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı gözaltına alınmıştı! Valizlerle evden çıkma anları ortaya çıktı | Video
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı gözaltına alınmıştı! Valizlerle evden çıkma anları ortaya çıktı | Video

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı gözaltına alınmıştı! Valizlerle evden çıkma anları ortaya çıktı | Video

10.12.2025 | 13:39

Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti. Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşte Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşının valizlerle evden çıkma anları!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı gözaltına alınmıştı! Valizlerle evden çıkma anları ortaya çıktı | Video 00:26
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı gözaltına alınmıştı! Valizlerle evden çıkma anları ortaya çıktı | Video 10.12.2025 | 13:39
Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan gasp! Kaçan şüpheliyi Ayağına sıkarım diye tehdit etti | Video 00:15
Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan gasp! Kaçan şüpheliyi "Ayağına sıkarım" diye tehdit etti | Video 10.12.2025 | 13:13
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı 00:29
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı 10.12.2025 | 13:00
Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Tehdit ve darptan aylarca ceza almış 03:58
Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Tehdit ve darptan aylarca ceza almış 10.12.2025 | 12:31
Son Dakika: Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda gözaltı sayısı 12’ye çıktı | Video 01:40
Son Dakika: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı | Video 10.12.2025 | 11:14
Fatih’te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 02:34
Fatih'te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 10.12.2025 | 10:40
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:29
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.12.2025 | 10:22
Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video 00:56
Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video 10.12.2025 | 10:13
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de metrobüs yangını! | Video 00:43
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de metrobüs yangını! | Video 10.12.2025 | 09:16
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 09:03
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video 04:38
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video 10.12.2025 | 08:53
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 08:53
Küçükçekmece’de metrobüs yangını | Video 00:17
Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video 10.12.2025 | 08:53
Hatay’da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video 00:58
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video 10.12.2025 | 08:40
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı | Video 01:42
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı | Video 10.12.2025 | 08:35
Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 00:40
Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 09.12.2025 | 13:18
İzmir Büyükşehir işçileri: Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek | Video 05:28
İzmir Büyükşehir işçileri: "Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek" | Video 09.12.2025 | 13:18
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 01:14
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 09.12.2025 | 13:18
Kayseri’de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 01:51
Kayseri'de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 09.12.2025 | 13:18
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 00:48
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 09.12.2025 | 13:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY