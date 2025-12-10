Video Yaşam Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan gasp! Kaçan şüpheliyi "Ayağına sıkarım" diye tehdit etti | Video
Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan gasp! Kaçan şüpheliyi

Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan gasp! Kaçan şüpheliyi "Ayağına sıkarım" diye tehdit etti | Video

10.12.2025 | 13:13

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yabancı uyruklu ailenin evine giren silahlı 2 kişi, anne ve çocuklarını darp edip ağızlarını bantlamıştı. Şüpheliler, evdeki 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Kaçan gaspçılardan birinin, peşine düşen ev sahibine "Ayağına sıkarım" diyerek tehdit ettiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki şüpheli, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı eve silahla girmiş. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H.'nin ağzını bantlayıp çocuklarını darp etmişti. Evdeki ziynet eşyaları ve bir miktar dövizi gasp eden iki şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışmalara devam ederken ortaya yeni görüntüler çıktı.

PEŞİNİ BIRAKSIN DİYE "AYAĞINA SIKARIM" TEHDİDİ
Gaspçıların kaçtığını fark eden aile üyelerinden biri, ayakkabısız halde sokağa çıkarak şüphelilerden birini kovalamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evden çıkan kişinin "Dur lan!" diye bağırdığı, kaçan gaspçının ise dönüp "Ayağına sıkarım" diye karşılık verdiği anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan gasp! Kaçan şüpheliyi Ayağına sıkarım diye tehdit etti | Video 00:15
Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan gasp! Kaçan şüpheliyi "Ayağına sıkarım" diye tehdit etti | Video 10.12.2025 | 13:13
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı 00:29
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı 10.12.2025 | 13:00
Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Tehdit ve darptan aylarca ceza almış 03:58
Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Tehdit ve darptan aylarca ceza almış 10.12.2025 | 12:31
Son Dakika: Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda gözaltı sayısı 12’ye çıktı | Video 01:40
Son Dakika: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı | Video 10.12.2025 | 11:14
Fatih’te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 02:34
Fatih'te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 10.12.2025 | 10:40
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:29
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.12.2025 | 10:22
Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video 00:56
Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video 10.12.2025 | 10:13
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de metrobüs yangını! | Video 00:43
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de metrobüs yangını! | Video 10.12.2025 | 09:16
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 09:03
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video 04:38
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video 10.12.2025 | 08:53
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 08:53
Küçükçekmece’de metrobüs yangını | Video 00:17
Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video 10.12.2025 | 08:53
Hatay’da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video 00:58
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video 10.12.2025 | 08:40
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı | Video 01:42
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı | Video 10.12.2025 | 08:35
Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 00:40
Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 09.12.2025 | 13:18
İzmir Büyükşehir işçileri: Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek | Video 05:28
İzmir Büyükşehir işçileri: "Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek" | Video 09.12.2025 | 13:18
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 01:14
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 09.12.2025 | 13:18
Kayseri’de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 01:51
Kayseri'de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 09.12.2025 | 13:18
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 00:48
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 09.12.2025 | 13:17
Tır şoförü ile vatandaş arasında gerginlik kameraya böyle yansıdı | Video 00:48
Tır şoförü ile vatandaş arasında gerginlik kameraya böyle yansıdı | Video 09.12.2025 | 12:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY