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Çamlıca Camii'nde bayram namazı kılındı | Video

Çamlıca Camii'nde bayram namazı kılındı | Video

16.06.2024 | 08:37

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle İstanbul'da camiler doldu taştı. Bayram namazını kılmak için birçok vatandaş Çamlıca Camii'ne akın etti.

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Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birçok vatandaş İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde çok sayıda vatandaş bayram namazı kılarak bayramı karşıladı. Namaz sonrası hutbeler okundu, dualar edildi. Ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek üzere kurban pazarlarının yolunu tuttu.

Bayram namazını kılmak için camiye gelen Dursun Kökçü ,"Bu bayramda namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Bütün Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyorum. Sevinçli kazasız belasız bir bayram olsun. Tek dileğimiz odur. İçeride yoğunluk vardı. Gayet güzeldi, kadınlar üst kattaydı. Bayağı doluydu içerisi. Bir de namazımızı kıldık Allah kabul etsin. Buradan kurban kesmeye gidiyoruz." dedi.

Yavuz Özün, "Bayramımız mübarek olsun. Ama tabii İsrail'in Gazze'de yaşattıkları hepimizin canını sıkıyor. Bu bayramda biz burada bayram ediyoruz fakat oradaki kardeşlerimiz bayram yapamıyor. İnşallah hem Türk milleti hem de İslam alemi olarak daha güzel bayramlar yaşayacağız." şeklinde konuştu.

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