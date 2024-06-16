Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazı yoğunluğu | Video

Kurban Bayram'ı namazını kılmak için binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazında oluşan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.