Silah üreten şahsın evine operasyon: 13 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi | Video
Adana'da Yüreğir polisleri bir eve yaptığı operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Operasyonda şüpheli H.K. gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. Silah yapımında kullanılan torna makinesi ve diş açma yağı ile silah yapımında kullanılan 34 parça ele geçirildi.
Bunları yanı sıra yapılmış vaziyette 13 farklı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
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