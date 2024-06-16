Video Yaşam Silah üreten şahsın evine operasyon: 13 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi | Video
Silah üreten şahsın evine operasyon: 13 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi | Video

Silah üreten şahsın evine operasyon: 13 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi | Video

16.06.2024 | 10:16

Adana'da Yüreğir polisleri bir eve yaptığı operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.K. isimli bir kişinin evinde silah yaptığı ve çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı.

Operasyonda şüpheli H.K. gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. Silah yapımında kullanılan torna makinesi ve diş açma yağı ile silah yapımında kullanılan 34 parça ele geçirildi.

Bunları yanı sıra yapılmış vaziyette 13 farklı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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